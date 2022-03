Sessão da Tarde: confira a programação de 21 a 25 de março

Com as tardes livres nesta semana? A programação da Sessão da Tarde é uma ótima opção para passar o tempo. Dos dias 21 a 25 março, às 15h30, serão exibidos filmes dos mais variados gêneros que podem ser assistidos por toda a família. Confira a programação:

Em “Onde Nasce a Esperança”, Calvin Campbell (Kristoffer Polaha), um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais, se vê em um estado de depressão. Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce (David DeSanctis), um jovem com síndrome de Down, atendente do mercado local, que ajuda Calvin a sentir novamente inspiração pela vida.