Sessão da tarde: veja os filmes de 14 a 18 de março

Mais uma semana com filmes especiais nas tardes da TV Globo. Para se programar e não perder nenhum longa da “Sessão da Tarde”, anota aí a programação da semana:

Expulsa por uma rainha malvada do seu próprio conto de fadas, a princesa Giselle vai morar em Manhattan, Nova York, onde música, mágica e finais felizes já não são tão fáceis de encontrar. Giselle está completamente perdida no novo mundo, até que um advogado divorciado resolve ajudá-la. A situação se complica quando o príncipe de sua história chega para salvá-la.

Um arquiteto casado e com filhos está cada vez mais frustrado por passar a maior parte de seu tempo trabalhando. Um dia, ele encontra um inventor excêntrico que lhe dá um controle remoto universal, com capacidade de acelerar o tempo. No início, ele usa o aparelho para acelerar qualquer momento tedioso, mas se dá conta de que está acelerando o tempo demais e deixando de viver preciosos momentos em família. Desesperado, ele procura o inventor para ajudá-lo a reverter o que fez.