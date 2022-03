‘Sete de Copas’ do Baralho do Crime da SSP é preso em São Paulo

Foto: Divulgação

Joabson Bispo Silva, conhecido como ‘Sete de Copas’ no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública na Bahia (SSP), foi preso na cidade de Osasco, em São Paulo. O homem, que comandava um grupo criminoso, é envolvido com tráfico de drogas e homicídios no município de Jequié, interior da Bahia. As ações de inteligência entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo resultaram na localização do traficante na quarta-feira (9).

Joabson, que têm três mandados de prisão em aberto, apresentou um documento falso no momento da prisão, com a intenção de despistar os policiais. Porém, foi identificado pelo Departamento de Polícias Técnica da Bahia (DPT) e pelo Instituto de Identificação de São Paulo. Ele teve os mandados de prisão cumpridos e está à disposição do Poder Judiciário.

Atuaram nas ações investigativas as equipes da Coordenação de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Delegacia Territorial de Jequié, ambas do Departamento de Polícia do Interior (Depin), e da Polícia Civil de São Paulo o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio do 10º DP / Seccional Osasco, e o Departamento de Inteligência (DIPOL).

