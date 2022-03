Setur-BA entrega novo posto de atendimento ao turista no aeroporto de Salvador

Baianos e turistas que circulam no aeroporto de Salvador passam a ter um novo espaço que oferece orientações sobre o destino Bahia, relativas aos atrativos, mobilidade e entretenimento, entre outras opções.

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) entregou na última sexta-feira (25), o posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), instalado na área de desembarque do aeroporto.

O evento teve a participação do titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, e de representantes do Batalhão de Policiamento Turístico da PM (Beptur), da Vinci Airports e do trade.

O SAT conta com um gradil, que remete à Igreja do Senhor Bonfim, onde os fiéis amarram as tradicionais fitinhas em devoção ao santo. No posto, telões exibem imagens das 13 zonas turísticas da Bahia e está disponível material impresso sobre as características dos destinos no estado. A equipe que vai atender os visitantes é bilíngue e foi capacitada em relações interpessoais.

“Iniciamos uma reformulação nos postos do Pelourinho e da rodoviária e agora entregamos a nova unidade do aeroporto de Salvador. O SAT estará também nos aeroportos de Vitória da Conquista e Ilhéus e no Centro Histórico de Cachoeira. Dar um bom acolhimento ao turista qualifica o nosso receptivo e oferece comodidade ao visitante”, ressaltou o secretário Bacelar.

O presidente da Associação Brasileira de Viagens, seção Bahia (Abav-BA), Jean Paul Gonze, aprovou o equipamento. “É muito boa a estrutura e fica logo na saída do desembarque. A gente quer que os turistas sejam bem recebidos e bem orientados, como é a proposta do SAT”.

“Vejo nesse momento a valorização do visitante, que precisa de carinho e atenção do Estado e da iniciativa privada. O aeroporto de Salvador, um dos melhores do Brasil, passa a oferecer esse equipamento de qualidade”, disse a coordenadora da Câmara Empresarial de Turismo, Avani Duran.

O turista mineiro Neilor Guimarães desembarcou em Salvador com a namorada, para passeios em Barra Grande e Itacaré, e comentou sobre o posto da Setur-BA. “A primeira coisa que procurei saber foi sobre um local para informações. É importante ter orientações do órgão oficial de turismo, já que a gente não conhece os lugares e precisa de segurança”.

