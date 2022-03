Sexta temporada de ‘Conversa com Bial’ estreia nesta segunda-feira (7)

A sexta temporada do programa ‘Conversa com Bial’ já tem data de estreia marcada na TV Globo: é nesta segunda-feira (7), após o ‘Jornal da Globo’.

No ar desde 2017 e após duas temporadas gravadas durante a pandemia em formato remoto, o programa chega mais versátil e dinâmico. Pedro Bial sai mais de casa, e as entrevistas passam a ser virtuais ou presenciais, sempre dentro dos protocolos de segurança.

“Dinâmica é a palavra que define esta nova temporada do ‘Conversa’. Assim como cada indivíduo, e como a sociedade em geral, estamos entendendo este ano e pisando pouco a pouco numa nova realidade que não abre mão dos recursos digitais que a vida dos últimos dois anos diante das telas nos trouxe. Mas estamos começando a pisar na rua, a nos encontrar e a nos abraçar. Confesso que ainda estou me adaptando a isso, mas enxergo o momento como um mobilizador de emoções”, antecipou o apresentador.

“Essa temporada é um pouco de cada coisa que aprendemos nessa pandemia. Fazemos o remoto, mas também estamos saindo para rua, e vamos para locações, como fizemos na última temporada com Marisa Monte e Mateus Aleluia. Então essa nova temporada é fruto do aprendizado desses dois anos de pandemia”, completa Mônica Almeida, diretora artística do programa.

“O público pode esperar se surpreender a cada dia. Ele não saberá se falarei de casa ou de qualquer outro lugar; onde estarei hoje, e eu acho isso muito divertido. Ele pode esperar o inesperado. A ideia de ir a locações e estar presencialmente em alguns lugares, quando é possível optar, é acrescentar mais uma camada de conhecimento ao programa”, declara Pedro Bial.

Na temporada passada, Pedro Bial recebeu como convidados desde nomes de diferentes vertentes políticas, como João Dória, Fernando Haddad, Sergio Moro, e outros, a referências da cultura nacional, clássicas e contemporâneas, como Marilia Mendonça, Gal Costa, Marisa Monte, Leci Brandão, Jorge Aragão, Pabllo Vittar, passando por nomes de destaque internacionais como Michal Bublé, Bon Jovi, Cat Stevens e Isabel Allende.



“Espero que a gente consiga fazer ainda melhor o que a gente já conseguiu fazer bem. Que a gente possa buscar novos caminhos, crescer, aperfeiçoar, tudo sem perder a essência de nossa emoção, do desejo de identificação, empatia, inspiração para o público, e que todos nós compartilhemos desse prazer que eu sinto quando eu conheço ou encontro outra pessoa. Nossa proposta é uma conversa leve, mas ao mesmo tempo profunda; que é séria, mas tem humor”, reforça o apresentador.



Com direção artística de Monica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai ao ar na TV Globo de segunda a sexta, após o ‘Jornal da Globo’.

O programa também é exibido no canal internacional da Globo e em simulcast no Globoplay. As entrevistas também podem ser acompanhadas no podcast ‘Conversa com Bial’, disponível no Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio.

