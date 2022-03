Sextou! Aprenda a fazer mojito diferente usando abacaxi

2. Lave e seque bem a hortelã e o limão. Esfregue os ramos de hortelã no interior da jarra em que vai servir o drinque. Corte o limão em quartos, transfira para uma tigela e amasse com um socador para soltar o caldo.

3. Transfira os limões amassados (com o caldo) para a jarra de servir, junte o suco de abacaxi, o rum, o açúcar e misture bem. Preencha a jarra com cubos de gelo e complete com o club soda gelado (ou água com gás). Sirva a seguir.

Leia mais sobre Gastronomia em iBahia.com siga o Portal no Google Notícias.