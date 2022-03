Sextou com comida baiana! Aprenda receita de acarajé de milho verde para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

A sexta-feira é perfeita para comer comida baiana. E, quando falamos desse tipo de culinária, não podemos esquecer do acarajé. Feita com milho verde, a receita de acarajé, dada pela Nestlé, leva 80 minutos para ficar pronta e rende 50 porções. Coloque as mãos na massa e abra o final de semana da melhor forma! Confira o passo a passo:

Receita de Acarajé de Milho Verde

Ingredientes

Massa

8 espigas médias de milho-verde, raladas

8 colheres (sopa) de leite integral

1 e meia colher (sopa) de tempero pronto

2 ovos

2 colheres (sopa) de coentro picado

1 colher (sopa) de cebola ralada

10 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 litro de azeite de dendê ou óleo, para fritar

Recheio

500 g de camarão pequeno limpo

1 colher (sopa) de tempero pronto

suco de meio limão

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho amassado

meia cebola picada

1 tomate grande, sem pele e sem sementes

4 colheres (sopa) de coentro picado

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture o milho-verde, o leite, o tempero pronto, os ovos, o coentro, a cebola, a farinha de trigo e o fermento, até ficar homogêneo. Modele porções dessa massa com o auxílio de 2 colheres e frite-as no azeite-de-dendê ou óleo bem quente. Escorra em papel toalha e reserve mantendo os acarajés aquecidos.

Recheio

Em um recipiente, tempere os camarões com o tempero pronto e o limão e deixe tomar gosto por cerca de 15 minutos, em geladeira. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Junte o camarão, o tomate e o coentro. Dissolva a farinha em um pouco de água e coloque no refogado. Junte o azeite-de-dendê, mexa bem e retire do fogo. Corte os acarajés ao meio e recheie-os com o camarão. Sirva-os bem quentes.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google notícias