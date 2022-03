Shopper oferece oportunidades para atuação presencial e remota

Já imaginou trabalhar em uma empresa em constante crescimento – e que, de quuebra, é reconhecidamente o primeiro supermercado do Brasil a compensar carbono da operação? Esta pode ser a sua chance, já que a Shopper oferece oportunidades para profissionais de diversas áreas. Há chances para atuação presencial e remota, a depender da posição desejada e do nível de senioridade.

As contratações fazem parte do projeto de expansão da startup que conta com mais de 1 mil colaboradores e pretende triplicar esse número até o final do ano.

Atualmente, o supermercado 100% on-line oferece oportunidades para os cargos de Analista de Contratos; Analista de FP&A; Analista de Gestão de Estoque; Analista de Logística; Analista de Marketing; Analista Departamento Pessoal; Analista de Processos Jr; Analista de Relacionamento com o Cliente; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Analista Financeiro; Aprendiz; Assistente Financeiro; Auxiliar Administrativo; Comprador; Coordenador de Facilities; Coordenador de Operações(Logística); Desenvolvedor Web Full-Stack (Junior, Pleno e Senior); Especialista de Controladoria; Líder Logístico; Operador Jr; QA Analyst; Tech Recruiter; Vendas B2B e muito mais. Há, ainda, chances para estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho e estão em busca de uma vaga de estágio.

Embora os requisitos variem de acordo com a função, é importante notar que a empresa, que já economizou mais de R$ 20 milhões a milhares de brasileiros e dobra de tamanho a cada três meses desde sua fundação, em 2015, visa recrutar profissionais que compartilhem dos seus valores e princípios e tenham habilidades como:

Pensamento analítico e crítico;

Atenção aos detalhes;

Proatividade;

Persistência;

Boas habilidades de comunicação e mais.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://shopper.gupy.io, onde é possível cadastrar o currículo e, também, conferir e obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação da posição desejada.