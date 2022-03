Shopping Cajazeiras terá piscina de bolinha de duzentos metros² no mês de março

Foto: reprodução

O PISO L1 do Shopping Cajazeiras recebe o “Piscinão de Bolinhas” no mês de março. A estreia aconteceu na última quarta-feira (3) e o brinquedo segue até o dia 10 de maio. Neste sábado (5), acontece programação especial com os personagens Batman e a Mulher Gato nos corredores do local.

Com a entrada custando R$ 15 para 15 minutos, o brinquedo fica disponível todos os dias da semana, das 12h às 20h, no Shopping Cajazeiras, piso L1. O acesso ao brinquedo segue todas as recomendações de segurança contra a COVID-19. Poderão acessar a piscina crianças de 02 a 12 anos, com monitores em tempo integral.

