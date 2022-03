Shopping promove rodas de conversa para Dia da Mulher em Salvador

Foto: Divulgação

Com uma programação especial para o Dia da Mulher, o evento “Voz de Mulher” acontece até o dia 12 de março, no Shopping Center Lapa. A programação conta com rodas de conversas de temas como empreendedorismo, direito da mulher, empoderamento feminino, beleza, saúde da mulher, além de oficinas e apresentações culturais.

Além de ceder um espaço para o fortalecimento de vínculos a partir da troca de experiências contadas, o evento também propõe uma rede de apoio para as mulheres soteropolitanas. O “Voz de Mulher” acontece na Praça de Eventos no shopping, no L1, de forma gratuita.

Evento Voz de Mulher

Quando? Até 12 de março, a partir das 13h

Onde? Shopping Center Lapa, Praça de Eventos, L1

Quanto? Evento gratuito

Confira programação:

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal de Google notícias