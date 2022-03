Show de Djavan na Concha Acústica já tem data marcada e ingressos a venda; confira

Foto: divulgação

O cantor Djavan fará show da Turnê “Vesúvio” no dia 15 de maio, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos já estão à venda custando entre R$ 80,00 e R$ 280,00 através do Sympla.

Com repertório recheado de clássicos como “Se”, “Flor de Lis”, “Eu te devoro” e “Samurai” o cantor traz singles do seu 24º álbum de sua carreira. Vale lembrar que as medidas de prevenção ao COVID-19 são válidas, sendo assim, o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacina são obrigatórios.