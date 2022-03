Show inédito de Alceu Valença acontece em abril em Salvador; ingressos já estão à venda

Foto: Divulgação

Alceu Valença está em turnê com seu mais novo show “Anunciação” e a data para se apresentar em Salvador já está marcada! O show acontece no dia 10 de abril (domingo), às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$70,00 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e pelo site da Sympla.

Neste show, Alceu traz um panorama com diversas vertentes de sua obra, e, alia temas de sua autoria – Coração Bobo, Táxi Lunar e Papagaio do Futuro – a clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro: Baião, Vem Morena e Canto da Ema, entre outras. Além disso, o show conta com frevos que saíram das ruas de Olinda para todo o Brasil.

Da folia ao pop, os hits de uma das carreiras de maior sucesso na música brasileira: “Belle de Jour”, “Cavalo de Pau”, “Pelas Ruas que Andei”, “Como Dois Animais”, “Tropicana” e “Anunciação”.

Alceu Valença – Show “Anunciação”

Quando: 10 de abril às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Valores: R$70,00 (meia) e R$140,00 (inteira) – PISTA

R$100,00 (meia) e R$200,00 (inteira) – CAMAROTE

Vendas: Site do Sympla e bilheteria do TCA

Censura: 14 anos

