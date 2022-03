Sicredi oferece crédito para pagamento ou antecipação de restituição do IR

Foto: Getty Images Para os contribuintes que já declararam o Imposto de Renda deste ano ou para quem ainda irá declarar, há a possibilidade de receber a restituição antecipadamente logo após a declaração. Neste ano, as restituições serão lançadas a partir do dia 31 de maio e serão divididas em 5 lotes, até o dia 30 de setembro. Aquele contribuinte que deseja antecipar o valor a ser restituído, pode contratar uma linha de crédito com a sua instituição financeira, a exemplo da Sicredi.

Em casos de urgência ou de quitação de dívidas, a antecipação da restituição do Imposto de Renda se torna uma boa alternativa. E, para ajudar esse perfil de contribuinte, instituições financeiras oferecem linhas de crédito de antecipação da restituição, com variadas taxas, limite de valores a receber e de prazo para que o valor seja devolvido à instituição.

De acordo com Daniel Santos, coordenador de ciclo de crédito da Sicredi Expansão, o associado da instituição, além de ter a disponibilidade de linha de crédito de antecipação, ainda pode parcelar o pagamento do imposto após a declaração.

“Para tomar crédito em uma de nossas linhas, basta apresentar a declaração do IR. Se houver restituição ou imposto a pagar, a operação é baseada nesse valor. No caso de restituição, o associado poderá contratar um crédito de até 80% do valor a ser restituído. Se a intenção for parcelar o imposto, o associado pode dividir suas parcelas em até 12 meses”, explica.

Já para aquele contribuinte que deseja esperar a restituição ser liberada pela Receita, o valor extra na conta bancária também pode ser investido através de uma cooperativa de crédito, que dispõe de diversas modalidades de investimentos para diferentes perfis de investidor, do conservador ao arrojado.

Para quem ainda não declarou o Imposto de Renda deste ano, o prazo para o envio da declaração é até 29 de abril. O contribuinte que deixar de declarar o imposto de renda fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. A Receita Federal também poderá cancelar o CPF do contribuinte.

