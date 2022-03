SIMM e Sinebahia oferecem 154 vagas de emprego nesta quarta; veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 154 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (02). Entre as oportunidades, estão psicóloga, auxiliar mecânico, assistente de vendas, borracheiro, técnico gráfico e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para as funções de operador de telemarketing, com 10 vagas e operador de empilhadeira elétrica, com 12. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

ANALISTA EM SUPORTE DE SISTEMA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Rede de Computadores ou afins a partir do 2º semestre

Bolsa Auxílio 700,00 + benefício

01 VAGA

BILÍNGUE EM LETRAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Letras com Inglês a partir do 4° semestre

03 VAGAS

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Letras a partir do 4° semestre

05 VAGAS



SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração ou afins a partir do 2° semestre

Bolsa Auxílio 700,00 + benefício

01 VAGA

ADESIVADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto em RH ou Gestão de Pessoas a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, domínio no pacote Office, disponibilidade para realizar viagens e veículo próprio

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

AUXILIAR INSTALADOR DE SISTEMAS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em segurança eletrônica, em instalação de infraestrutura, sistemas CFTV

10 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade para realizar viagens

06 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABISTA

Ensino Técnico completo em Manutenção de rede

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade de horário

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com material de construção

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com produção em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio das máquinas: overloque, galoneira, reta, elastiqueira e industriais

10 VAGAS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com pets

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL

Ensino Superior completo em Comunicação Social, Rádio e TV ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 2.500,00 + benefício

01 VAGA

FUNILEIRO DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com setor de alimentação

Salário R$ 2.500,00 + benefícios

04 VAGAS

INSTALADOR DE VINIL ADESIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas localidades de Valeria, Pirajá, Paripe, Itacaranha, Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar a noite

Salário 1.718,01 + benefício

12 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio completo com curso na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.694,56 + benefício

01 VAGA

PINTOR DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

SONDADOR DE GEOFÍSICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário: 1.820,92 + benefício

03 VAGAS

VAGAS DO SIMM