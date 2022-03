SIMM e Sinebahia oferecem 165 vagas de emprego nesta terça (1º); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

ANALISTA EM SUPORTE DE SISTEMA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas , Rede de Computadores ou afins a partir do 2º semestre

Bolsa Auxílio 700,00 + benefício

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Desejável: Possuir conhecimento em CorelDraw e estudar pela manhã

Bolsa Auxílio 500,00 + benefício

01 VAGA

BILÍNGUE EM LETRAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Letras com Inglês a partir do 4° semestre

03 VAGAS

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Letras a partir do 4° semestre

05 VAGAS

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração ou afins a partir do 2° semestre

Bolsa Auxílio 700,00 + benefício

01 VAGA

ADESIVADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto em RH ou Gestão de Pessoas a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

ASSENTADOR DE VIDROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com manuseio de vidro e instalação de esquadrias

Salário 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, domínio no pacote Office, disponibilidade para realizar viagens e veículo próprio

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

AUXILIAR INSTALADOR DE SISTEMAS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em segurança eletrônica, em instalação de infraestrutura, sistemas CFTV

10 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade para realizar viagens

06 VAGAS

BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’, cursos de Condutor de Veiculo de Emergência, Bombeiro Civil, NR10(40h), NR33 (40h), NR20, NR31 e credenciamento no Corpo de Bombeiros Militares da Bahia

Salário: 2.122,20 + benefício

10 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABISTA

Ensino Técnico completo em Manutenção de rede

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade de horário

01 VAGA

COORDENADOR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis com especialização na área tributária

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório em sistemas contábeis, impostos, legislação, tributário, retenção de imposto e no Pacote Office

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com produção em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio das máquinas: overloque, galoneira, reta, elastiqueira e industriais

10 VAGAS

EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL

Ensino Superior completo em Comunicação Social, Rádio e TV ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 2.500,00 + benefício

01 VAGA

FUNILEIRO DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

INSTALADOR DE VINIL ADESIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO DE BICICLETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO DE COMBUSTÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em motores estacionários 5.5 a 13.0 HP e elétricos de 2 a 5 CV

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH B, veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

MECÂNICO EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2 e 4 tempos

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com caminhão Baú

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para atuar a noite, realizando viagens

Salário 2.186,43 + benefício

02 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com carreta de cinco eixos

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para realizar viagens longas

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir nas localidades de Valeria, Pirajá, Paripe, Itacaranha, Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar a noite

Salário 1.718,01 + benefício

12 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio completo com curso na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.694,56 + benefício

01 VAGA

PINTOR DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

SONDADOR DE GEOFÍSICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário: 1.820,92 + benefício

03 VAGAS

TÉCNICO DE CONTROLE DA QUALIDADE

Ensino Técnico completo em Química ou Petroquímica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CRQ no conselho regional de química e disponibilidade para trabalhar em regime de turnos

05 VAGAS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO

Ensino Técnico completo em Mecânica, Elétrica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função com indústria

05 VAGAS

VAGAS DO SIMM