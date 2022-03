SIMM e SineBahia oferecem 172 vagas de emprego nesta sexta (18); veja lista

Foto: Divulgação/GOVBA



O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 172 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (18). Entre as oportunidades, estão auxiliar de torneio mecânico, chefe de serviço de limpeza, pedagogo, motorista carreteiro, vendedor interno e muito mais.

As vagas que chamam mais atenção são para desenhista de produção em construção civil, com 15 oportunidades, e instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, com 10. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.



Vagas do Sinebahia

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses na carteira em área fiscal

Obrigatório possuir conhecimento no Excel e no sistema TOTVS RM

01 VAGA

AUXILIAR DE TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

AUXULIAR ELETROTÉCNICO

Ensino Técnico completo em Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ disponibilidade para realizar viagens e conhecimento em comandos elétricos e rebobinamento de motores

02 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Superior completo em Gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

CHEFE EM SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com higienização hospitalar

Salário 1.600,00 + benefício

07 VAGAS

COSTUREIRO PILOTISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com moda

Obrigatório possuir conhecimento em máquinas overlock, interlock, galoneira e reta

01 VAGA

DESENHISTA DE PRODUÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Técnico completo em Edificações

Experiência mínima de 06 meses na carteira com cadastro em planta baixa e Autocard

15 VAGAS

FUNILEIRO DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração, Marketing, Gestão de Negócios ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira com atingimento de metas

Salário 2.250,00 + benefício

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL – VAGA ZONEADA

Ensino Superior completo em Administração.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em Word, Excel, possuir disponibilidade de horário e residir nas localidades de Itinga, Itapuã, São Cristóvão, Paralela, ou Lauro de Freitas

Salário 2.200,00 + benefício

01 VAGA

IMPRESSOR DE MÁQUINA OFFSET

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com equipamentos de impressão e Xerox

Obrigatório possuir conhecimento em impressoras de máquina a laser, separação de lotes e controle em qualidade de saída e impressão e disponibilidade para participar de treinamento na cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

INSTALADOR DE RASTREADOR VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em instalação de alarme e parte elétrica de veículos

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Técnico completo em Segurança Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens e conhecimento em sistemas de segurança geral

10 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

INSTALADOR DE LINHAS E APARELHOS EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com elétrica e altura

04 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Edificações

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em orçamento, do sistema Orçafácio e Autocad

Salário 2.400,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TECNICO DE REDE EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função com elétrica e altura

Obrigatório possuir CNH ‘B’, disponibilidade para realizar viagens e cursos NR35 e NR10

02 VAGAS

TÉCNICO DE OPERAÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Manutenção de Rede

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens e conhecimento em Telecom

08 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA)

TÉCNICO DE INFORMÁTICA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 23/03/2022 (quarta-feira), às 13h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 24/03/2022 (quinta-feira), às 09h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

01 VAGA

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS ZONEAMENTO Auxiliar de Moleiro de Veículo Ensino médio completo, requisitos imprescindíveis: informática e vivência em atendimento ao público. a combinar + benefícios 1 Auxiliar Administrativo de Logistica Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: vivência com entrada e saída de notas fiscais, conhecimento pacote office, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Simões Filho a combinar + benefícios 2 Torneiro Repuxador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Auxiliar de Torneiro Repuxador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Auxiliar de Escritório Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática a combinar + benefícios 1 Auxiliar Financeiro e RH Ensino superior completo somente em Ciências Contábeis, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática a combinar + benefícios 1 Professor de ensino fundamental Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência. 1.796,00 + benefícios 1 vaga zoneada para moradores da região da Fazenda Grande do Retiro. Recepcionista de Laboratório (vaga para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível Conhecimento de Informática a combinar + benefícios 1 Analista de Suporte JR Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável certificaçao em ITIL, Fundations V.3 1.900,00 + benefícios 1 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 2 vaga zoneada para Lauro de Freitas, Bairro da Paz, Mussurunga, Itapuã, Alto do Coquerinho Vendedor Porta a Porta Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento com informática, vivência com vendas de internet de fibra ótica 1.212,00 + benefícios 2 Plotador de adesivos em geral Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS. a combinar + benefícios 2 Consultor Marketing digital Ensino médio ou superior completo em Marketing, 6 meses de experiência, imprescindível domínio em: Marketing de conteúdo; SEO; Redes sociais;

Automação; Mídias Pagas;

Métricas; Planejamento e estratégia; Gestão;

Vendas e informática avançada. a combinar + benefícios 1 Consultor Marketing digital (estágio) Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 3º semestre em Marketing a noite), imprescindível domínio em: Marketing de conteúdo;

SEO; Redes sociais;

Automação; Mídias Pagas;

Métricas; Planejamento e estratégia; Gestão;

Vendas e informática avançada. bolsa + benefícios 1 Cumim Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências a combinar + benefícios 2 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. 1.243,93 + benefícios 2 Auxiliar de Moleiro de Veículo Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência. 1.558,34 + benefícios 5 Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática e boa dicção. 1.462,26 + benefícios 5 Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática e boa dicção. 1.658,84 + benefícios 4 Costureira em geral Ensino médio completo , 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Motoboy Ensino médio completo , 6 meses de experiência, imprescindível CNH A/B. a combinar + benefícios 1 Consultor de vendas Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável ter CNH B e veículo próprio. a combinar + benefícios 10 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade para trabalhar em Stella Maris e disponibilidade de horário a combinar + benefícios 1

