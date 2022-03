SIMM e Sinebahia oferecem 173 vagas de emprego nesta quinta (10); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DE SALVADOR PARA 10/03/2022



PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia

Bolsa Auxílio 500,00 + benefício

Obrigatório residir nas localidades do subúrbio

01 VAGA

AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO

Ensino Técnico completo em Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’, disponibilidade para realizar viagens e conhecimento em comandos elétricos e rebobinamento de motores

03 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com desossa

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.700,00 + benefício

03 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABISTA

Ensino Técnico completo em Manutenção de rede

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade de horário

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COLORISTA NO RAMO AUTOMOTIVO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em Gestão Comercial e afins

Experiência mínima de 06 meses na função com vendas externas e criação de carteiras para clientes

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

FUNILEIRO DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

IMPRESSOR DE MÁQUINA OFFSET

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com equipamentos de impressão e Xerox

Obrigatório possuir conhecimento em impressoras de máquina a laser, separação de lotes e controle em qualidade de saída e impressão e disponibilidade para participar de treinamento na cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR DE VIDRO TEMPERADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com manuseio de vidro e instalação de esquadrias

Salário 1.400,00 + benefício

03 VAGAS

JATISTA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com jato de óxido de alumínio

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE COMBUSTÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em motores estacionários 5.5 a 13.0 hp e em motores elétricos de 2 a 5 cv

01 VAGA

OPERADOR DE TRIAGEM E TRANSBORDO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com triagem de envelopes dos correios

Obrigatório possuir conhecimento nas normas de triagem do correio e disponibilidade para participar de treinamento na cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

PINTOR DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior completo em Línguas

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir fluência no Inglês

03 VAGAS

TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA

Ensino Técnico completo em Manutenção de Rede

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

TÉCNICO GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com manipulação em massa de dados para formulários eletrônicos

Obrigatório possuir disponibilidade para participar de treinamento e adaptação na cidade de São Paulo

Salário 4.000,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função com instalação e manutenção

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.300,79 + benefício

03 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 10/03/2022

AUXILIAR DE CLASSE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 1º semestre

Não exige experiência

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

CAMAREIRA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir nas proximidades da Base Naval

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

GARÇOM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em hospital clinica ou laboratório

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENARIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

JARDINEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS