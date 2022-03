SIMM e Sinebahia oferecem 208 vagas de emprego nesta segunda (07); veja lista

Foto: Divulgação/GOVBA



O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 208 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (07). Entre as oportunidades, estão auxiliar de cortador de vidros, auxiliar de instalador de sistemas, costureira, mecânico de combustão, telemarketing e muito mais

As vagas que chamam mais atenção são para as funções de empacotador com 15 vagas, auxiliar instalador de sistemas em segurança eletrônica com 10 vagas e costureira de máquinas industriais com 10 vagas. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

AUXILIAR DE CORTADOR DE VIDROS

Experiência mínima de 06 meses na função com vidros planos

Salário 1.212,00 + benefício

AUXILIAR EM LABORATÓRIO DE SOLO

Experiência mínima de 06 meses na função com ensaio de solos para geotécnica

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.803,90 + benefício

AUXILIAR INSTALADOR DE SISTEMAS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em segurança eletrônica, em instalação de infraestrutura, sistemas CFTV

AUXILIAR TÉCNICO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade para realizar viagens

Ensino Técnico completo em Manutenção de rede

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em redes, Telecom e disponibilidade de horário

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com produção em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio das máquinas: overlock, galoneira, reta, elastiqueira e industriais

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com máquina overlock

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.500,00 + benefício

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.391,00 + benefício

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.391,00 + benefício

LÍDER EM FRENTE DE CAIXA

Ensino Superior cursando Administração ou afins a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira com comércio e gestão de pessoas

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados

Salário 2.000,00 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em motores estacionários 5.5 a 13.0 hp e em motores elétricos de 2 a 5 cv

OPERADOR DE POLIDORA EM VIDROS E CRISTAIS

Experiência mínima de 06 meses na função com vidros planos

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

TELEMARKETING RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Home Office

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na carteira em manutenção de hospital

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

AUXILIAR DE MARCENARIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS ZONEAMENTO Atendente de Fatiados Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário, conhecimento conhecimento com queijos finos a combinar + benefícios 3 Preparador de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. a combinar + benefícios 1 Polidor de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. a combinar + benefícios 1 Auxiliar administrativo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região. a combinar + benefícios 1 Analista Financeiro Ensino superior completo em Administração, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência com sistema financeiro 1.700,00 + benefícios 1 Recepcionista de Hotel Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana e Cidade Baixa. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de jardinagem Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Barra. 1.212,00 + benefícios 1 Auxiliar de limpeza Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região. 1.212,00 + benefícios 1 Encanador Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso técnico na área. a combinar + benefícios 1 Técnico em Eletromecânica (estágio) Ensino técnico em Eletromecânica incompleto (estar cursando a noite), sem experiência Bolsa: 700,00 + benefícios 1 Vendedor Porta a Porta Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento com informática, desejável vivência com vendas de internet de fibra ótica 1.212,00 + benefícios 8 Analista de Suporte JR Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível certificaçao em ITIL, Fundations V.3 1.900,00 + benefícios 1 Técnico em Segurança do Trabalho Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado na área hospitalar e desejável conhecimento no E-social. a combinar + benefícios 1 Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, Ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja a combinar + benefícios 3 Vaga zoneada para os bairros: Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã, Alto do Coquerinho, Stella Maris, Lauro de Freitas, Itinga, Miragem, Jardim das Margaridas Operador de Monitoramento de Circuito Interno de TV Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios 1

