SIMM e SineBahia oferecem 286 vagas de emprego nesta sexta (25); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 286 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (21). Entre as oportunidades, estão de analisa de marketing, açougueiro, analista de crédito e analisa contábil, borracheiro e muito mais.

As vagas que chamam mais atenção são para auxiliar de serviços gerais, 30 oportunidades, e auxiliar de produção, 15 vagas. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

Vagas do SineBahia

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 2º semetre

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Contabilidade a partir do 7º período

AUXILIAR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Ensino Técnico completo em Laboratório

Experiência mínima de 06 meses na função

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência mínima de 06 meses na função

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção e corte manual em fábricas

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção em fábricas

Obrigatório possuir conhecimento no manuseio das máquinas: overloque, ganoleira, reta, elastiqueira e industriais

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Experiência mínima de 06 meses na função com preparação de alimentos

Experiência mínima de 06 meses na função com supervisão operacional na área de alimentos e bebidas

Obrigatório residir próximo ao Rio vermelho, Amaralina, Ondina, Nordeste, Santa Cruz ou Engenho Velho da Federação

Salário 1.400,00 + benefício

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Simões filho

Salário 1.575,00 + benefício

INSTALADOR DE RASTREADOR VEICULAR

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em instalação de alarme e parte elétrica de veículos

Salário 1.212,00 + benefício

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência mínima de 06 meses com eletricidade

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.300,00 + benefício

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefício

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefício

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.400,00 + benefícios que serão informados na entrevista

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função com assistência de enfermagem

Obrigatório possuir registro ativo no COREN

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios serão informados na entrevista

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios serão informados na entrevista

Vagas do SIMM