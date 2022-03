SIMM e Sinebahia oferecem 298 vagas de emprego nesta terça (15); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 298 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (15). Entre as oportunidades, estão auxiliar de torneio mecânico, chefe de serviço de limpeza, pedagogo, motorista carreteiro, vendedor interno e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para vendedor interno, com 17 oportunidades, e auxiliar de crédito, com 28. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINNE BAHIA

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em Ciências Contábeis ou Administração a partir do 2º semestre

Desejável: Conhecimento em Pacote Office

05 VAGAS

AUXILIAR DE CRECHE (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 5º semestre

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Diferencial: Conhecimento em informática

Bolsa auxílio 540,00 + benefício

17 VAGAS

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia a partir do 2º semestre

Obrigatório residir nas localidades do subúrbio

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre

Bolsa auxílio 600,00 + seguro de vida e transporte

01 VAGA

TECNÓLOGO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Segurança do Trabalho a partir do 3 semestre

Bolsa auxílio 600,00 + Seguro de vida e transporte

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Superior completo em ADM, Economia ou Ciências Contábeis

Experiência na carteira

Salário: 2.775,49 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas de empréstimos consignados

Salário 1.290,00 + benefício

28 VAGAS

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função como torneiro repuxador

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior completo em Marketing, Administração ou Área Comercial

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Pacote Office

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência na função com liderança na área de encarregado de limpeza e higienização hospitalar – Apresentar comprovação

Salário:1.600,00 + benefício

07 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em fábrica

Obrigatório possuir habilidade no manuseio de máquinas Overlock, Galoneira, Reta e Elastiqueira

10 VAGAS

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir especialidade em envelopadora Laurenti, disponibilidade para participar de treinamento e adaptação na cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

IMPRESSOR DE MÁQUINA OFFSET

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com equipamentos de impressão e Xerox

Obrigatório possuir conhecimento em impressoras de máquina a laser, separação de lotes e controle em qualidade de saída e impressão e disponibilidade para participar de treinamento na cidade de São Paulo

Salário 1.661,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE COMBUSTÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em motores estacionários 5.5 a 13.0 HP e em motores elétricos de 2 a 5 CV

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com carreta baú

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para realizar viagens longas interestaduais à noite

Salário 2.186.43 + benefício

02 VAGAS

SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO

Ensino Superior cursando Administração ou Gestão de Pessoas

Experiência na função como supervisor de call center hospitalar – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir conhecimento com Pacote Office

Salário 4.324,95 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo em Laboratório

Experiência na função

Salário 1.396,79 + benefício

01 VAGA

TORNEIRO REPUXADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com operação de torno de repuxo

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 15/03/2022

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em construção civil

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

10 VAGAS

CAMAREIRA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 02 meses na carteira

Obrigatório residir nas proximidades da Base Naval, Calçada ou Barbalho

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

GARÇOM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

AUXILIAR DE MARCENARIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

VAS DO SIMM