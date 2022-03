SIMM e SineBahia oferecem 346 vagas de emprego nesta quarta (23); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.



VAGAS DE SALVADOR PARA 23/03/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 2º semetre

03 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre

05 VAGAS

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

AUXILIAR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Ensino Técnico completo em Laboratório

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção e corte manual em fábricas

06 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção em fábricas

Obrigatório possuir conhecimento no manuseio das máquinas: overloque, ganoleira, reta, elastiqueira e industriais

10 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na função com modinha

Obrigatório possuir conhecimento das máquinas overlock, interlock, galoneira e reta

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.400,00

03 VAGAS

ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO

Ensino Superior completo em administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

INSTALADOR DE RASTREADOR VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em instalação de alarme e parte elétrica de veículos

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com carreta baú

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para realizar viagens interestaduais

Diferencial: Rodar a noite

Salário: 2.186,43

02 VAGAS

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com vestuário feminino

01 VAGA

TORNEIRO REPUXADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 23/03/2022

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ALMOXARIFE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.400,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

VIGIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de vigilante

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

05 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função com assistência de enfermagem

Obrigatório possuir registro ativo no COREN

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 23/03/2022 (quarta-feira), às 13h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

10 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 24/03/2022 (quinta-feira), às 09h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 28/03/2022 (quinta-feira), às 15:h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

03 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 28/03/2022 (quinta-feira), às 07h. Interessados comparecer a uma das unidades do SineBahia

01 VAGA