SIMM e SineBahia oferecem 351 vagas de emprego nesta quinta (24); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 351 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (23). Entre as oportunidades, estão de pintor industrial, açougueiro, chefe em serviço de limpeza, borracheiro, professor de inglês e muito mais. As vagas que chamam mais atenção são para operador auxilia de manutenção predial e costureira de máquinas industriais, com 10 oportunidades cada. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.



VAGAS DE SALVADOR PARA 24/03/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 2º semetre

03 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre

05 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Contabilidade a partir do 7º período

Bolsa Auxilio R$700,00

01 VAGA

AUXILIAR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Ensino Técnico completo em Laboratório

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A

10 VAGAS

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção e corte manual em fábricas

06 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com produção em fábricas

Obrigatório possuir conhecimento no manuseio das máquinas: overloque, ganoleira, reta, elastiqueira e industriais

10 VAGAS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com preparação de alimentos

01 VAGA

ENCARREGADO DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com supervisão operacional na área de alimentos e bebidas

Obrigatório residir próximo ao Rio vermelho, Amaralina, Ondina, Nordeste, Santa Cruz ou Engenho Velho da Federação

Salário 1.400,00 + benefício

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Simões filho

Salário 1.575,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR DE RASTREADOR VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento em instalação de alarme e parte elétrica de veículos

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

INSTALADOR FOTOVOLTÁICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com eletricidade

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 24/03/2022

CUMIM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ALMOXARIFE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.400,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não Exige Experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

SERVENTE COMUM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função com assistência de enfermagem

Obrigatório possuir registro ativo no COREN

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios serão informados na entrevista

10 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

PEDAGOGO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Motorista de automóveis Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D. 1.215,00 + benefícios 1 Técnico em refrigeração Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso na área. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza(vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 2 Auxiliar de recepção (estágio ) Ensino médio cursando (1º ou 2º ano ), sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção. 450,00 ( Bolsa) 2 Auxiliar de limpeza Ensino médio completo, 6 meses de experiência. 1.212,00 + benefícios 1 Auxiliar de Moleiro de Veículo Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Lauro de Freitas, Imbui e Brotas a combinar + benefícios 5 Cozinheiro Lider Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite a combinar + benefícios 1 Sushiman Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Faturamento Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência com faturamento hospitalar. a combinar + benefícios 1 Auxiliar Financeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, imprescindível vivência com área financeira e departamento pessoal a combinar + benefícios 1 Tecnico de enfermagem Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível COREN ativo, ter trabalhado em Centro cirúrgico. a combinar + benefícios 2 Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção. a combinar + benefícios 1 Mecânico de Caminhão III Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar, desejável curso na área 2056,53 + benefícios 2 Consultor de negócios Ensino superior completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Telecom e ferramentas de BI, ter vivência na área de Call center, Pacote office avançado. 4.000,00 + benefícios 1 Analista de sistemas Ensino superio completo – Analista de Sistemas, 3 meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados. 4.739,00 + benefícios 1 Engenheiro civil (estágio ) Ensino superior cursando Engenharia civil a partir do 5 semestre, imprescindível conhecimento em Autocad e MS Project. a combinar + benefícios 1 Recuperador externo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência em cobranças e negociações, CNH A, moto própria e disponibilidade para viajar a combinar + benefícios 1 Torneiro Repuxador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática a combinar + benefícios 30 Auxiliar de Torneiro Repuxador Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 NÃO PCD 42 PCD 30 TOTAL DE VAGAS: 72

