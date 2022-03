SIMM e SineBahia oferecem 422 vagas de emprego nesta terça (29); veja lista

Foto: Divulgação/SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 422 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (29). As vagas que chamam mais atenção são para operador de telemarketing com 40 vagas e ajudante de carga e descarga de mercadoria com 10 vagas. Ambos os cargos são para Salvador. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

Vagas do Sinebahia

AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 3° semestre

Bolsa Auxilio 600,00 + benefício

03 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre

Bolsa Auxílio 700,00 + benefício

05 VAGAS

DESIGNER GRÁFICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Publicidade e Propaganda a partir do 3º semestre

Salário 800,00 + benefício

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função com materiais recicláveis e coleta

10 VAGAS

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com alinhamento e balanceamento

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira com nota fiscal eletrônica, faturamento e apuração de impostos

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira com área fiscal

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A

10 VAGAS

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COORDENADOR DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Superior completo em Engenharia Civil

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento avançado em Excel

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com cortes de roupas

Salário 1.290,42 + benefício

03 VAGAS

EDITOR DE FOTOGRAFIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

ENCARREGADO DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com supervisão operacional na área de alimentos e bebidas

Obrigatório residir nas proximidades do Rio vermelho, Amaralina, Ondina, Nordeste, Santa Cruz ou Engenho Velho da Federação

Salário 1.400,00 + benefício

01 VAGA

ENVELOPADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Simões filho

Salário 1.575,00 + benefício

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com funilaria e capotaria

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR DE PELICULA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.391,00 + benefício

02 VAGAS

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Técnico completo em Mecânica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens e para dormir no local de trabalho quando necessário

Salário 1.356,00+ benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira como modelista de vestuário feminino

01 VAGA

PASSADOR DE ROUPAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.290,42 + benefício

01 VAGA

PINTOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com preparação e polimento de veículos

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

SUPERVISOR DE PINTURA EM FUNILARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com funilaria e pintura

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAIS

Ensino superior cursando Administração, Gestão de RH ou Gestão Comercial a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança em varejo

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office, e disponibilidade de horário

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO EM VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONCESSIONÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com peças e serviços em concessionária

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento em pacote Office e no sistema dealer net

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função com reparo de placas eletrônicas

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA EM LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

03 VAGAS

PEDAGOGO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

05 VAGAS

Vagas do SIMM