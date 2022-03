SIMM e SineBahia oferecem 441 vagas de emprego nesta quinta (31); veja lista

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia.

VAGAS DO SINE BAHIA

VAGAS DE SALVADOR PARA 31/03/2022

CONFERENTE DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração a partir do 2º semestre

Desejável: Conhecimento básico em Word e Excel

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

02 VAGAS

DESIGNER GRÁFICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Designer Gráfico, Publicidade e Propaganda a partir do 2º semestre

Desejável: Conhecimento em photoshop, design e ilustrador

Salário 800,00 + benefício

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.405,00 + benefício

03 VAGAS

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

COLORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em colorimetria e ajuste da tonalidade

01 VAGA

COZINHEIRO SALGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na Liberdade, Santo Antônio e adjacências

01 VAGA

ELETRICISTA DE GUINDASTE LIEBHERR

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica, Eletromecânica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na parte elétrica dos guindastes Liebherr

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES EM VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento na parte elétrica de caminhões

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração, Marketing, Gestão de Negócios ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função com atingimento de metas

Salário 2.250,00 + benefício

01 VAGA

LÍDER EM PRODUÇÃO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de setor

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Técnico completo em Mecânica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para realizar viagens e para dormir no local de trabalho quando necessário

Salário 1.356,00+ benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e habilidade no alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

OPERADOR EM LINHA DE EIXO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ , curso de operação em linha de eixo e conhecimento de mudança na geometria da linha de eixo

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.648,56 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SSA (SHOPPING BARRA) PARA 31/03/2022

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Salário 1.249,00 + benefícios que serão informados na entrevista

15 VAGAS

PEDAGOGO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

OBS: A seleção ocorrerá às 15h, solicitar carta em qualquer SINEBAHIA até 13h do dia 30/03/2022

05 VAGAS

AGENTE DE LIMPEZA – VAGA TEMPORÁRIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Salário + benefícios que serão informados na entrevista

15 VAGAS

