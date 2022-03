Simm promove ações especiais para o mês do dia da mulher

Foto: Jefferson Peixoto/Secom Em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, o Simm Mulher, segmento do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), voltado exclusivamente para o atendimento do público feminino em Salvador, promoverá diversas ações neste mês.

As ações acontecem em parceria com as secretarias de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).

No dia 8 de março, o programa participa da Caravana da Mulher, das 8h às 14h, no Convento da Lapa. Serão promovidos oficina de beleza, pesquisa de emprego e uma aula do projeto Simm Prepara, para candidatas que não obtiveram êxito em entrevistas de empregos anteriores. Elas receberão orientações e apoio de uma equipe técnica do órgão.

Já no dia 9, no Shopping Center Lapa, a atividade “Voz da Mulher” promoverá uma roda de conversa sobre emprego e renda, além de oficina de beleza, uma ação do Simm Prepara e apresentações dos programas CredSalvador e Salvador Tech, das 14h às 17h.