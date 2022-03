Simon Leviev, o ‘Golpsita do Tinder’, sofre golpe em rede social

Foto: Reprodução/Instagram

Simon Leviev, protagonista do documentário ‘O Golpista do Tinder’ da Netflix, foi alvo de um golpe em seu Instagram nos últimos dias. De acordo com fontes entrevistadas pelo portal norte-americano TMZ, Leviev recebeu uma mensagem na quinta-feira (24) de uma mulher no Instagram, que supostamente o ajudaria a tornar sua conta verificada na rede social.

A verificação aconteceria por meio do namorado da mulher, que de acordo com ela, trabalhava na Meta, empresa de Mark Zuckerberg. O ‘golpista’ chegou a conversar com o homem via videochamada, onde ele apareceu em um cenário que recriava o ambiente da empresa. Para ser verificado e ter todas as contas falsas excluídas, o homem pediu a Leviev um pagamento de US$ 6.664, que seria feito por meio de duas transações do PayPal.

A gerente do isralense, Gina Rodriguez, suspeitou da cobrança e entrou em contato com um funcionário da empresa Meta, que explicou que as verificações de contas da rede social não são cobradas. Entretanto, após o golpe, os suspeitos de aplicarem golpe em Leviev apagaram as contas no Instagram, ficando com o dinheiro de Simon.

Leviev conseguiu a verificação do Instagram, ao conversar com a gerente da Meta. Vale lembrar que Simon Leviev é acusado de enganar mulheres que se relacionavam com ele através de aplicativos de namoro. Saiba quem é o ‘Golpista do Tinder’!