Conforme informações oficiais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH) compõe-se de políticas públicas, ações, ferramentas e serviços.

SINDH: Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos

O Sistema Nacional de Direitos Humanos (SNDH) consiste em plataforma virtual para atendimento a pessoas físicas beneficiárias dos programas de proteção e defesa de direitos humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, bem como celebração de parceria com pessoas jurídicas interessadas em aderir ou se inscrever em programas e iniciativas desenvolvidos pelo Ministério, define o Governo Federal.

O SNDH é composto pelo módulo PF e PJ

SNDH Pessoa Física de Atendimento aos cidadãos em situação de violência, ameaçados de morte e com direitos violados; e

SNDH Pessoa Jurídica de adesão ou inscrição em políticas deste Ministério.

Objetivo do SNDH

De acordo com as informações oficiais, o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH), possui o objetivo de ampliar o alcance e o acesso dos cidadãos à política nacional de direitos humanos e a satisfação, a produtividade e a capacidade operacional de recebimento, registro, tratamento e acolhimento de denúncias e demais solicitações que envolvam toda a rede de proteção e promoção de direitos humanos.

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

De acordo com as informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH) é composto pelo:

Sistema Nacional de Direitos Humanos; Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos; Sistema Integrado da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos; Portal de Conteúdo em Direitos Humanos.

Sistema Nacional de Direitos Humanos

Voltado para gestores públicos e privados que atuam na proteção, defesa e promoção de direitos humanos para todos os grupos sociais.

Plataforma de Interação Social em Direitos Humanos

Voltada para os cidadãos e os gestores públicos e privados que se interessam pelas temáticas associadas aos direitos humanos e desejam participar de órgãos colegiados de participação social das políticas de direitos humanos.

Sistema Integrado da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos

Voltado para os cidadãos que buscam informações sobre as políticas de direitos humanos e que precisam denunciar alguma violação de direitos sofrida ou testemunhada.

Portal de Conteúdo em Direitos Humanos (em breve)

Voltado para os cidadãos, professores e acadêmicos que buscam conhecimento sobre as diferentes temáticas relativas aos direitos humanos de todos. É possível que o cidadão acesse aos portais na plataforma oficial da conta gov.br, na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.