Sindimed-BA comunica suspensão das eleições por decisão judicial

Após a suspensão do atual cronograma, que previa eleições para dias 30 e 31 de março, o Sindimed vai estabelecer novos períodos para as etapas do processo eleitoral, para a gestão 2022-2026.

“Ressai induvidoso, e de todo induvidoso, que a Comissão Eleitoral avocou para si poder que em princípio é da Assembleia Geral, órgão de deliberação soberano da entidade. E incorreu em clara e intolerável exacerbação de competência quando prescreveu a inelegibilidade de ocupante de cargo ou função em Conselho de medicina ou em outras entidades médicas de classe de finalidade particular como sindicatos, associações ou sociedades, já que inexiste razão objetiva para essa vedação. Com efeito, se é manifesto que os incisos “IV” e “VI” se afiguram consentâneos com o preceituado no § 20 do art. 60 do Estatuto, porquanto logicamente entrelaçados, não é menos perceptível que a proibição imposta ao ocupante de cargo do Conselho de medicina traz consigo motivação extraordinária, cuja inclusão na disciplina eleitoral demanda alteração do estatuto, de competência exclusiva da Assembleia Geral. Até mesmo o inciso “VII”, não obstante o seu inquestionável alcance ético, vem a constituir atuação exorbitante da Comissão Eleitoral em referimento.