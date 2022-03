SINE disponibiliza vagas de emprego em Marabá – Pará

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Pará, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Marabá abre vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades em todos os níveis.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARODADE Montador de Andaime Ensino Fundamental ou Médio Administrador Financeiro Ensino Superior ou Cursando na área de administração, ter experiência na parte financeira Pedreiro Fundamental Completo ou Médio Soldador Fundamental Completo ou Médio Auxiliar de Soldador Fundamental Completo ou Médio Vendedor (a) Pracista Médio Completo Auxiliar de Serviços Gerais/Limpeza Médio Completo Eletricista de Manutenção Industrial Médio Completo AUX. Administrativo/Secretário Médio Completo Vendedor Médio Completo Babá Médio Auxiliar de Limpeza Médio Completo Colorista Médio Completo Preparador de Superfície para Pintura Fundamental Completo ou Médio Funileiro Fundamental Completo ou Médio Pintor Automotivo Fundamental Completo ou Médio Supervisor de Atendimento ( PcD ) Superior cursando Ajudante de Padeiro Fundamental Completo ou Médio Caldeireiro Médio Motoboy/Entregador Médio Vendedor interno Médio Completo Supervisor de Produção Médio Completo Vendedor (a) Interno Médio Completo Auxiliar de Manutenção Completo Fundamental Técnico em Eletrônica Médio Completo Assistente Fiscal Superior Completo ou cursando Ciências Contábeis Auxiliar de Serviços Gerais Fundamental Completo ou Médio Cozinheira Fundamental Topógrafo Médio Completo Torneiro Mecânico Médio Completo Mecânico de Manutenção Completo Fundamental Pintor Fundamental incompleto Operador de Caldeira Médio Completo Auxiliar Administrativo ( PcD ) Médio Completo Técnico em Contabilidade Médio Completo Auxiliar Administrativo ( PcD ) Médio Completo Vendedor de Serviços Médio Completo Consultor de Vendas Fundamental Completo ou Médio Consultor de Vendas Fundamental

tabela:pci

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Marabá e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

