Sine/ IDT informa vagas de emprego em Horizonte – CE

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) informa novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Ajudante de obras Almoxarife Analista de logística de transporte Armador de ferros Atendente de farmácia – balconista Auxiliar de limpeza Churrasqueiro Consultor de vendas Eletricista de instalações industriais Farmacêutico Gerente comercial Mecânico de manutenção de máquinas, em geral Motorista entregador Operador de empilhadeira Operador de furadeiras Operador de máquina de bordar Promotor de vendas Promotor de vendas especializado Representante comercial autônomo Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor, gases, óleos, combustíveis, energia) Técnico químico Vendedor em domicílio Vendedor porta a porta

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Sine/IDT, localizado na Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro de Horizante e cadastre-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

