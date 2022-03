Sine Maceió disponibiliza 51 vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

Quer iniciar a semana com emprego novo? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine Maceió está disponibilizando 51 vagas de emprego nesta segunda-feira (14). Há chances para profissionais de diversas áreas e diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Há chances para os cargos de Auxiliar de montagem de móveis planejados, Atendente de loja, Atendente/ caixa, Chapeiro, Estágio de Copywriting, Farmacêutico (a), Fiscal de prevenção e perdas, Faxineira, Fonoaudiólogo, Garçom, Instalador de redes de telecomunicações, Auxiliar administrativo (PCD), Jovem aprendiz (PCD), Operador de caixa (PCD), Operador de caixa (PCD), Repositor (PCD), Lash Designer, Manicure, Mecânico de automóvel, Mecânico (linha leve), Mecânico (linha pesada), Motoroista, Oficial técnico de manutenção/ instrumentista, Pedreiro, Vendas externas e Vendedora interna.

Cabe notar que as posições são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme o preenchimento ou demanda.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão enviar o currículo para o e-mail imosine.semtabes@gmail.com ou, ainda, entregá-lo de forma presencial, sem necessidade de agendamento prévio na unidade de atendimento.

O Sine Maceió está localizado no 2º piso do shopping popular, no bairro do Centro. O horário de funcionamento do Sine é de 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira. Em caso de dúvidas, o serviço coloca à disposição o telefone 0800 082 6205 e o Whatsapp (82) 9 8879-1919.

