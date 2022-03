Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine Maceió inicia a semana com 40 vagas de emprego para pessoas com ou sem experiência. Nesta segunda-feira (28), há chances para candidatos com ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, além de estágio.

Dentre as oportunidades disponíveis destacam-se as funções de Ajudante de carga e descarga, Ajudante prático, Alongador de cílios, Atendente/balconista, Armador de ferragem, Carpinteiro, Cozinheira, Estágio de copywriting, Faxineira, Jovem aprendiz (pessoa com deficiência), Mecânico de automóvel, Oficial técnico de manutenção / instrumentista, Operadora de caixa, Pedreiro, Soldador, Técnico em Segurança do Trabalho, Vendedor interno/externo e Vigilante noturno.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e mais informações podem ser obtidas no portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Sine Maceió deverão enviar o currículo para o e-mail imosine.semtabes@gmail.com, informando a vaga escolhida no assunto.

Além disso, quem preferir entregar o currículo presencialmente, pode comparecer diretamente na sede do Sine Maceió, no 2º piso do Shopping Popular, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h. Não é necessário fazer agendamento, mas é esssencial levar documentos pessoais.

O Sine disponibiliza números de telefone para tirar dúvidas: Whataspp (82) 9 8879-1919 ou ligação para 0800 082 6205.