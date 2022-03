Sine Manaus anuncia novas vagas de emprego nesta quinta-feira (3)

O Sine Manaus anunciou a abertura de novas vagas de emprego para esta quinta-feira, dia 3 de março. Ao todo, são 128 postos de trabalho disponíveis para candidatos com ou sem experiência anterior na função desejada e escolaridade a partir do ensino fundamental.

O destaque fica para a função de Motorista de van, que reúne 20 oportunidades para quem possui experiência comprovada em carteira de trabalho, curso de transporte de passageiros atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” dentro do prazo de validade.

Há, ainda chances para os cargos de Eletricista Automotivo, Operador de Máquinas Pesadas, Borracheiro, Mecânico Automotivo, Motorista de Caminhão Basculante, Auxiliar de Contabilidade, Cozinheiro, Vendedor de Veículos, Faturista, Operador de Caixa, Açougueiro, Estágio em TI, Mecânico de Motores Marítimos, Técnico em Segurança do Trabalho, Designer Gráfico, Operador de Máquinas Pesadas, Marceneiro, Auxiliar Financeiro, Estágio em Administração, Técnico de Laboratório, Subgerente, Mecânico Industrial, Vendedor, Técnico de Manutenção, Peixeiro, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Padaria, Auxiliar de Cadastro, Salgadeiro, Assistente de Departamento Pessoal, Comprador, Consultor de Vendas Externo e muito mais.

O Sine conta, ainda, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar Administrativo Financeiro, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza e Motorista de Caminhão.

Como se candidatar

O candidato interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverá validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, é preciso, ainda, acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Posteriormente, os cidadãos deverão comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus, portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentação original, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.