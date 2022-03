Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine Manaus inicia a semana com mais de 90 vagas de emprego. Para esta segunda-feira (7) estão disponíveis postos para pessoas com e sem experiência, em diferentes áreas e funções.

Há chances para Vendedor Porta a Porta, Mecânico Alinhador, Estágio em Administração, Vendedor Interno, Auxiliar Administrativo, Promotor de Vendas (Executor de Mercados), Mecânico de Motores Marítimos, Técnico em Segurança do Trabalho, Designer Gráfico, Operador de Máquinas Pesadas, Marceneiro, Auxiliar Financeiro, Eletricista Automotivo, Operador de Máquinas Pesadas, Borracheiro, Mecânico Automotivo, Motorista de Caminhão Basculante, Auxiliar de Contabilidade, Instalador de Rastreador, Padeiro, Cozinheiro, Confeiteiro, Chapeiro, Subgerente, Técnico de Manutenção, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Padaria, Auxiliar de Cadastro, Salgadeiro, Cozinheiro, Gerente Operacional, Assistente de Departamento Pessoal, Supervisor de Operações, Auxiliar de Produção de Padaria, Forneiro, Consultor de Vendas Externo, Farmacêutico, Vendedor de Veículos, Faturista, Açougueiro, entre outros.

O Sine oferece, ainda, postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD) nas funções de Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Produção, Mecânico de Automóveis, Auxiliar Administrativo Financeiro e Motorista de Caminhão.

Cabe notar que as vagas são rotativas, o que significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

O candidato interessado em concorrer a uma das vagas deverá comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus, portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentação original (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Antes, no entanto, é preciso validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e fazer a solicitação de cadastro pelo http://empregabrasil.mte.gov.br.