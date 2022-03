SINE oferta vagas de emprego em Campinas – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Campinas oferta novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE Ajudante de Carga e Descarga Médio Incompleto Ajudante de Cozinha Médio Completo Armador de Ferragens na Construção Civil Fundamental Incompleto Assistente Financeiro (PcD) Superior Completo Auxiliar de Costura Fundamental Completo Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado Fundamental Completo Carpinteiro de Obras Médio Completo Consultor de Vendas Médio Completo Consultor de Vendas com Veículo Médio Completo Coordenador de Restaurante Médio Completo Costureira de Máquinas Industriais Médio Incompleto Cozinheiro de Restaurante Fundamental Completo Cozinheiro Geral Médio Completo Cozinheiro Industrial Fundamental Completo Encanador Fundamental Completo Encarregado de Obras Médio Completo Engenheiro Civil Superior Incompleto a partir do 4º Semestre de Engenharia Civil Farmacêutico Superior Completo Gerente de Restaurante Médio Completo Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança Médio Completo Marceneiro Fundamental Completo Motorista Carreteiro Fundamental Completo Motorista Carreteiro Médio Completo Nutricionista Superior Completo Nutricionista Superior Completo Operador de Rolo Compactador Fundamental Completo Operador de Vendas Médio Completo Supervisor Administrativo de Campo Superior Incompleto em Administração Técnico em Eletrônica Médio Completo Técnico Mecânico para Setor Automotivo Médio Completo Torneiro Mecânico Fundamental Completo Vendedor de Comércio Varejista Médio Completo Vendedor Externo Médio Completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Portal do Cidadão e agendar seu horário nos seguintes endereços:

Unidade Campo Grande – Rua Manoel Machado Pereira, nº 902, em frente à Praça da Concórdia;

Unidade Centro – Avenida Campos Salles, nº 427, Centro;

Unidade Ouro Verde – Avenida Ruy Rodrigues, nº 3.900, Parque Universitário (Shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar).

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

