SIPE instala novos refletores no Campo do Sinimbú

Decom PMP

A Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) instalou seis novos refletores no Campo do Sinimbú, melhoria que atende solicitação da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

O trabalho realizado nesta segunda-feira, 07, pelos setores instituídos na administração do Prefeito Ronaldo Lopes na Prefeitura de Penedo proporcionará melhores de condições de jogo no campo localizado na orla ribeirinha da cidade.

A melhoria na iluminação do Campo do Sinimbú atende, de imediato, a realização do Campeonato Master de Futebol Amador organizado pela Secretaria Municipal de Esportes com 16 times inscritos.

A competição que será aberta no próximo dia 16 movimenta equipes com jogadores da faixa etária acima de 40 anos e acontecerão nas noites de quartas e sextas-feiras, com times da cidade e da zona rural de Penedo do esporte mais popular do Brasil.