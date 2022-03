Sistema atmosférico que provocou chuvas em Salvador perde força, diz Codesal

Após chuvas intensas que atingiram bairros de Salvador na manhã deste sábado (5), o sistema atmosférico que atua sobre a cidade desde a última quarta-feira (2) começou a perder força. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

“A Codesal e os órgãos parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil continuam de prontidão para atender as demandas da população no sentido de evitar perdas de vidas em um instante em que se agravam as incertezas trazidas pelas mudanças climáticas, o que reforça a importância da ação cotidiana do sistema de defesa civil”, ressalta o diretor geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo.