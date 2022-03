Sistema de Reconhecimento Facial localiza homem foragido por estupro

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnéravel foi preso, na tarde desta sexta-feira (25), após ser flagrado pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP BA). De acordo com a entidade, o suspeito tinha de mais de 98% de semelhança.

Ele foi encontrado por policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pernambués) e encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve a identidade confirmada e o mandado cumprido. A polícia não deu detalhes sobre o crime nem a identificação o suspeito.