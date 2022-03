Sistema PIX tem boa adesão do brasileiro e já ultrapassa boletos, cheques e outros

Sistema PIX é sucesso entre brasileiros (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) O sistema de pagamento PIX é considerado um sucesso entre os brasileiros desde quando foi lançado em novembro de 2020. Conforme dados divulgados pelo Banco Central, o número de transações feitas por meio do PIX já é superior às realizadas por boletos, TEDs, DOCs e cheques somados. Foram mais de 1.6 bilhão de transações realizadas no primeiro ano de implantação, movimentando quase R$ 4 trilhões. Em todo o Nordeste, a instituição financeira já movimentou mais de R$ 10,6 bilhões em um ano e, na Sicredi Expansão, na cidade de Salvador, o valor movimentado foi de R$ 83.997.455,55.

De fácil acesso que depende de um cadastro simples – O PIX tem destaque pela praticidade, segurança e agilidade na hora de efetuar um pagamento. Isso possibilitou uma maior adesão por parte dos brasileiros que consegue resolver o dia a dia, utilizando desta ferramenta, seja para compras, transferências ou pagamentos. De acordo com o Banco Central, mais de 83 milhões de pessoas, incluindo pessoas físicas, empresas e microempreendedores individuais (MEI) já adotaram ao PIX no cotidiano e, ao todo, o Brasil já possui em torno 237,3 milhões de chaves únicas cadastradas ou mesmo gerenciadas por inúmeras instituições.

De acordo com Wilde Lins, assessor de negócios da Sicredi Expansão, “o PIX já revolucionou os meios de pagamentos, trazendo agilidade e mais economia para as transações financeiras da população no dia a dia. Aquela demora com TED e DOC já fazem parte do passado. O PIX é prático, rápido e veio para ficar”.

Pioneira no cooperativismo de crédito no país, o sistema Sicredi, ao qual a Sicredi Expansão é vinculada, movimentou em PIX mais de R$ 10,6 bilhões em um ano, somente entre suas agências no Nordeste e no Pará, no Norte, totalizando mais de 10,7 milhões de transações com ticket médio geral de R$ 989,97. Estas operações podem ser realizadas por qualquer pessoa por meio do internet banking ou aplicativo para celular.

No final de novembro de 2021, o Banco Central anunciou novidades no sistema, com o lançamento das ferramentas PIX Saque e PIX Troco. Apesar das vantagens, é preciso também ficar atento a algumas dicas para evitar golpes e fraudes utilizando o sistema. O Banco Central já estabeleceu um limite de mil reais para transferências realizadas entre 20h e 6h. É preciso estar atento aos dados bancários na hora de fazer a transferência ou pagamento, além de checar sempre qualquer transferência realizada por QR Code.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).