SiSU: UFSCar convoca para manifestação virtual de interesse na 2ª chamada

A Universidade Federal de São Calos (UFSCar) publicou a lista das candidatos convocados para manifestar interesse por vaga para a 2ª chamada de processo seletivo que visa o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação presenciais em 2022.

Os interessados devem manifestar interesse na 2ª chamada virtualmente. De acordo com as orientações da UFSCar, o procedimento deve ser feito a partir das 9h do dia 30 até às 23h59 do dia 31 de março, com o preenchimento de formulário eletrônico no Sistema Siga da universidade.

A relação de candidatos convocados para manifestação de interesse é composta pelos nomes indicados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1.

De acordo com a universidade, “está sendo convocada agora pela UFSCar uma quantidade de estudantes na proporção estimada como suficiente para o preenchimento da quantidade atual de vagas disponíveis, com base na combinação de índices de comparecimento nas chamadas de anos anteriores”.

A publicação da lista de convocados em 2ª chamada está prevista para o dia 3 de abril. A UFSCar prevê uma nova divulgação de convocação para manifestação virtual de interesse para o dia 26 de abril.

Vagas

Conforme o termo de adesão da UFSCar ao SiSU 2022/1, a oferta da universidade é de 2.893 vagas em 65 cursos de graduação.

Do total das vagas, 1.451 estão reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas. Outras 1.442 vagas são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral.

Confira mais informações no site da UFSCar.

