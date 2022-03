site oficial do Governo mostra informações desatualizadas

Com o avanço dos pagamentos do Auxílio Brasil, o cidadão que recebe ou que quer passar a receber o benefício tem um grande desafio: se informar. Com a grande quantidade de notícias sendo divulgadas a todo momento, fica difícil saber em quem confiar. É por isso que muita gente recorre apenas aos sites oficiais.

Mas o fato é que isso também pode ser uma decisão perigosa. É que de acordo com relatos nas redes sociais, alguns usuários estão se confundindo com algumas informações que estão sendo repassadas no site oficial do próprio Governo Federal. Nossa equipe checou esses dados, e concluiu que a reclamação faz mesmo sentido.

De acordo com o site oficial do Governo Federal, o limite de renda per capita para uma pessoa considerada de extrema-pobreza é de R$ 100. Mas isso não é verdade. Recentemente, o próprio Palácio do Planalto lançou um decreto fazendo com que esse teto subisse para a casa dos R$ 105.

O site também diz que o limite de renda per capita para uma pessoa que está em situação de pobreza é de R$ 200. Mas isso também não é verdade. O Governo Federal já lançou um decreto subindo para a casa dos R$ 210. Parece pouco, mas esses poucos reais a mais fazem toda a diferença em quem está fazendo as contas.

Acontece que esses limites definem quem pode e quem não pode entrar no programa. Imagine, por exemplo, um cidadão que tenha R$ 202 de renda per capita. Ao ver essas informações desatualizadas do site, ele pode imaginar que não tem direito ao projeto. Mas na verdade ele tem direito, se morar com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

Diferença

Os números mostrados no site oficial do Governo Federal nem chegaram a valer de fato em nenhum momento. É que inicialmente o Planalto decidiu que os usaria. Mas logo depois eles mudaram de ideia e decretaram os patamares novos.

O site oficial do Governo não fez essa atualização. E no final das contas os números antigos ainda estão por lá. O fato é que isso pode seguir confundindo muita gente caso o Ministério da Cidadania não faça essas atualizações.

Nossa equipe tentou entrar em contato com diferentes pastas do Governo Federal. Mas pelo menos até a publicação deste artigo, eles não tinham respondido nada. Em caso de envio, essa matéria vai ser atualizada.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou a pagar o Auxílio Brasil ainda no final do ano passado. Desde o início dos repasses até agora, estima-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas tenham entrado de fato no programa em questão.

Não se sabe ao certo quanto indivíduos poderão entrar no benefício no próximo mês de março. O Governo Federal ainda não fez a atualização dessa atualização. Mas de acordo com analistas, a tendência é de aumento.

Da maneira como está desenhado hoje, o Auxílio Brasil está garantido, pelo menos, até o final deste ano de 2022. Logo depois disso, ainda não está muito claro o que vai acontecer com o programa e nem com quem o recebe.