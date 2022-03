Skincare em dia: veja tudo que você precisa saber sobre a vitamina C

Foto: Reprodução/Instagram

Manter uma pele saudável, independentemente da estação, é um desafio que exige cuidados contínuos. E, se tem um produto que tem feito sucesso nas rotinas de skincare, esse produto é a vitamina C. Presente em muitos cosméticos, a vitamina C é uma verdadeira aliada nos tratamentos de clareamento, sendo um antioxidante de ação poderosa. As informações são do Steal The Look.

A vitamina C é um nutriente fundamental para o corpo, que está presente naturalmente em frutas e vegetais, e, de forma sintética, nos produtos de skincare, como hidratantes, tônicos e séruns. Segundo a dermatologista Dr. Silvia Quaggio, o ingrediente que atua no combate dos radicais livres e traz resultados eficientes é o ácido L-ascórbico. C – dessa forma, vale à pena conferir sempre a fórmula antes de comprar o produtinho.

Dentre os benefícios proporcionados pela vitamina C, estão o combate dos radicais livres, que nada mais é do que o combate das moléculas que danificam as células e promovem rugas e linhas finas de expressão, a estimulação do colágeno, responsável pela sustentação da pele, e, também o clareamento da pele.

Como para todo produto existem restrições de uso, com a vitamina C não é diferente. Peles sensíveis podem ficar irritadas com o antioxidante, principalmente ao ser usada com outros ácidos. Vale lembrar que o indicado, antes de aderir um novo produto à rotina, é consultar um dermatologista, para obter melhores resultados.

Com relação ao uso, a Dra. Silvia revelou que a vitamina C pode ser usada tanto pela manhã, antes do protetor solar, quanto à noite, após lavar o rosto.

