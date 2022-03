Sobe para 232 número de mortos na tragédia de Petrópolis

Subiu para 232 o número de mortos devido à forte chuva do dia 15 de fevereiro em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são138 mulheres, 94 homens e 44 menores. Segundo a prefeitura, até o momento, 210 vítimas da chuva foram sepultadas no Cemitério do Centro.