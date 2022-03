Sobremesa de filme? Aprenda a fazer waffle em apenas três passos

Foto: divulgação

O waffle é uma receita completa, que pode ser feita a qualquer hora do dia, seja no café da manhã ou no lanche. O doce fica ainda melhor acompanhado por sorvete, e hoje o iBahia junto a Häagen-Dazs vai te ajudar a criar uma receita para deixar todo mundo de água na boca.

Ingredientes:

● Farinha de trigo 2 xícaras (chá)

● 1/2 xícara de açúcar (chá)

● 3 ovos

● 1 xícara (chá) de leite

● 1/2 xícara (chá) de manteiga

● Sal a gosto

● 1 colher (sopa) de fermento em pó

● 1 colher (sopa) de essência de baunilha

Como fazer?