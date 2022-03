Sofrência para o Brasil inteiro ver: relembre paixões não correspondidas no BBB

Como dizem os poetas, o amor acontece quando a gente menos espera. Quem entra no Big Brother Brasil está ciente de que poderá passar semanas com alimentação limitada na xepa, enfrentar castigos insuportáveis no monstro, passar horas em uma prova de resistência, e não menos importante, que poderá se apaixonar por uma pessoa que terá que conviver diariamente.

O BBB é um “case de sucesso” quando o assunto envolve relacionamentos que deram certo. Não é raro brothers começarem um namoro na casa, continuarem na “vida real” e até mesmo casarem, como é o caso de Breno e Paula do BBB 18, e Andressa e Nasser do BBB 13.

Mas, e quando o participante acaba vivenciando uma paixão que não é correspondida? Sofrer por amor nunca é agradável. Agora, imagine com o Brasil inteiro vendo…

No BBB 22, acompanhamos o brother Vyni soltar indiretas para Eliezer, dando sinais de que estava apaixonado pelo colega de confinamento. Porém, o designer vivia um affair com outras duas participantes da edição, Natália e Maria, e nunca deu bola para o rapaz.

O cearense não foi o único a sofrer por um amor não correspondido na história do BBB. Relembre abaixo outros casos.

1. Victor Hugo e o triângulo amoroso imaginário, BBB 20

O que era para ser apenas uma amizade com Guilherme, passou a ser visto com outros olhos por Victor Hugo no BBB 20. O brother se declarou completamente apaixonado pelo modelo, que por sinal vivia um relacionamento com Gabi Martins na edição. O psicólogo chegou a propor um “trisal” com os dois e vivia investindo no rapaz durante as festas.

Para piorar a situação, Victor ficou com um escapulário de Guilherme quando o brother foi eliminado. Ao saber da situação, já fora da casa, ele pediu a joia de volta.

2. Era para ser só um beijo: Ana Clara do BBB 18

Quem vê Ana Clara apresentando no GloboPlay e no Multishow programas relacionados ao reality, nem imagina que a jornalista se apaixonou por Breno logo após beijá-lo em uma festa do BBB 18. “Pegador assumido”, o arquiteto ficou com Jaqueline na festa seguinte e, já na reta final, desenvolveu um romance com Paula Amorim, amiga de Ana no jogo.

Ana Clara não escondia a insatisfação ao ver a grande paixão beijar outras bocas, mas isso não a atrapalhou no jogo, tanto que chegou até a final ao lado do pai, Ayrton. Já Breno se casou com Paula e os dois anunciaram que esperam o primeiro filho.

3. Ficou para depois: Alemão e Siri do BBB 7

Foi amor à primeira vista quando os olhos de Diego Alemão cruzaram com o de Íris Stefanelli. Os dois viviam trocando carinhos, mas a sister declarou que não gostaria de viver uma paixão dentro do reality. Após o “não” da amada, o brother viveu um romance com Fani e os três formaram o trisal mais famoso da história do reality.

O primeiro beijo de Siri e Alemão aconteceu na final do reality, já fora da casa, quando ele foi eleito campeão da edição. Os dois chegaram a namorar por poucos meses, mas o romance não foi para frente.

4. A sofrência faz a gente desistir: Dilson do BBB 3



E não é que a primeira desistência da história do BBB foi motivada por um amor não correspondido? Dilson tentou um romance com a miss Joseane, mas recebeu um “não” como resposta. “Estou perdidamente apaixonado. Quero sair daqui para me livrar desse sofrimento”, disse o lutador um dia antes de desistir.

Pouco tempo depois, ele alegou que saiu da casa também por sentir saudade dos familiares.

5. Se Eli não te quer, supera: Vyni do BBB 22

Vyni entrou no BBB 22 com a promessa de trazer diversão para os telespectadores. No entanto, o cearense foi “ofuscado” pela paixão que nutriu por Eliezer. Os dois se tornaram amigos já no primeiro dia de confinamento, mas o humorista dá sinais que não se contenta só com isso.

O influencer já chegou a fazer uma proposta “indecente” para o designer e pediu para dormir de conchinha com o rapaz, que já viveu affairs com Natália e Maria dentro da casa.

