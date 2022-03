Sollar Baía recebe ‘Baile da Maga’ chega a Salvador em abril

Foto: divulgação

O projeto festivo de Margareth Menezes nomeado de “Baile da Maga”, acontece no próximo dia 21 de abril, às 17h, no Sollar Baía, no MAM. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 90, com vendas através do Sympla.

Em clima de carnaval, o baile terá um repertório que vai desde canções mais recentes até hits dos seus 35 anos de carreira.

O show já passou por São Paulo e, durante a pandemia, teve uma edição especial na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no formato de live no Canal Multishow.

Baile da Maga

Quando? 21 de abril às 17h

Onde? Sollar Baía – Museu de Arte Moderna da Bahia (endereço)

Quanto? R$ 90

