Sonho realizado! Juliette convida Vyni para show da turnê dela

Desde que entrou no BBB 22, Vyni nunca escondeu que era um fã de carteirinha de Juliette. Após ser eliminado do reality nesta terça-feira (15), o ex-brother recebeu um convite para lá de especial da cantora através do Twitter. Ela o convidou para ir a um dos shows da turnê dela.

“@vyniof obrigada por tanto carinho! Vamos recebê-lo com muito amor no meu show”, escreveu a paraibana na rede social. “Que alegria Ju, Vyni a ama muito e certamente ficará muito feliz em saber disso. Obrigado pelo acolhimento”, respondeu a equipe do cearense.

Vyni disputava a permanência da casa ao lado de Gustavo e Pedro Scooby. Ele recebeu 55% dos votos.

