Sozinho no jogo? Lucas acredita que não é prioridade dos meninos do quarto Grunge

Os papos sobre o jogo continuam na festa desse sábado (12). Bastante reflexivo, Lucas desabafou com Linn da Quebrada sobre a solidão que sente na casa e declarou que acredita não ser uma prioridade para os meninos do quarto Grunge.

“Já falei para o D.G e já falei para você. Quando chegar o top 10, eu não sou prioridade para eles. . Eu sei, não sou bobo. Tenho essa carinha de bobo, mas não sou bobo, não”, declarou o affair de Eslovênia.

“Eu quero muito estar no Top 10 e sei que eles não estão comigo. . Por isso que eu quero que as pessoas que estão aqui comigo, agora, cheguem no top 10. Esse é o meu lema”, completou o affair de Eslovênia.

Lina abraçou o rapaz e agradeceu por ele ter confiado nela.

