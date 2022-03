SP: Após prorrogação, Bolsa do Povo Educação receberá inscrições até 16 de março

O período de inscrição para o Programa Bolsa do Povo Educação foi prorrogado até o dia 16 de março. Desse modo, pais e responsáveis legais de estudantes matriculados nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) terão até a próxima quarta-feira para realizar a inscrição.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site do programa. O valor das bolsas para os selecionados será de R$ 500 mensais.

De acordo com as regras do Bolsa do Povo Educação, os participantes do programa receberão bolsas durante seis meses para atuar auxiliando as equipes gestoras das Etecs e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) no cumprimento do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, que foi adotado para a retomada das aulas presenciais.

A iniciativa tem como objetivo amenizar os impactos da pandemia e também de aproximar as famílias da escola.

Ainda de acordo com as regras, podem se candidatar a uma bolsa os responsáveis legais por um aluno de Etec, que tenham entre 18 e 59 anos. Além disso, é pré-requisito estar desempregado há, pelo menos, três meses e não ter comorbidades associadas à Covid-19.

Os interessados devem residir, preferencialmente, no município onde está localizada a unidade em que pretendem ser bolsistas. Cada candidato pode realizar a inscrição para até três Etecs ou Fatecs.

Sobre a seleção

A seleção dos inscritos será feita de acordo com a pontuação atribuída por cumprimento de pré-requisito. Os selecionados passarão por uma entrevista com o diretor da unidade no dia 21 de março. A divulgação do resultado final da seleção deve ser feita até o dia 31 de março.

De acordo com o governo do estado, há a previsão da concessão de 2.368 bolsas. Desse modo, o programa selecionará 140 bolsistas ativos para todas as Etecs e Fatecs.

Com informações do Portal do Governo de SP.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também MEC libera locais de prova da 2ª edição do Prêmio Capes Talento Universitário 2022; saiba mais.