Sport e Fortaleza fazem 1º jogo da final da Copa do Nordeste na quinta (31)

Foto: Lucas Figueiredo / CBF A partir de quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília) começa a disputa do título da Copa do Nordeste de 2022 na Arena Pernambuco, em Recife, casa do Sport, que se classificou neste domingo para a grande final.

O adversário será o atual campeão Fortaleza, que garantiu a vaga no sábado (26). De acordo com o calendário da CBF, o vencedor será conhecido no próximo domingo (3 de abril), após o jogo da volta na Arena Castelão, casa do Leão do Pici, às 18h30.

Após cinco anos sem chegar à final do torneio regional, o Sport vai em busca do quarto título na competição: o Rubro-Negro já levantou a taça em 1994, 200 e 2014. Neste domingo (27), o time do técnico Gilmar Dal Pozzo avançou à final ao bater o CRB em casa, por 3 a 1, em jogo único.